Kadıköy’de katliam yasası protestosu: 'Onay verenler utanarak yaşayacak'

Yayınlanma: 03.08.2024 - 20:51

Güncelleme: 03.08.2024 - 20:52

TBMM Genel Kurulu’nda, sokakta yaşayan köpeklerin sahiplenilmediği takdirde öldürülmesinin önünü açan ve kamuoyunda “katliam yasası” olarak bilinen 17 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi’, meclis tatile girmeden önce oylanıp gece yarısı Cumhurbaşkanı imzasıyla yürürlüğe girdi.

"20 YILDA 200 BARINAK BİLE AÇAMAMIŞ"

Yasayı protesto etmek için Kadıköy'de toplanan Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO) üyeleri ve hayvenseverler ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamada iktidara sert tepki gösterilerek, "İstatistiklere göre ülkemizde barınaklardaki köpek kapasitesi yaklaşık 150 bin. Son 20 yılda 200 barınak bile açamamış bir iktidarın 4 yılda en az 4000 barınak açtıracağını iddia edip buna inanmamızı bekliyorlar. Biz barınak istemiyoruz. Zaten hayvanları o barınakların kapalı kapıları arkasında katledeceksiniz” ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Başkanı Özel'e de seslenilen açıklamada sözlerin tutulması ve CHP'li belediyelerde sokak hayvanlarının toplatılmaması çağrısı yapıldı.

Öte yandan veterinerler ve veteriner hekimler odası da yasaya uymayacaklarını belirtti.