Manisa’daki işçi servisi kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 11 Mayıs’ta işçi servisinin kamyona çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı kazada ölü sayısı 3’e yükseldi. 19 gündür hastanede tedavi gören Gamze Karakurt verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 11 Mayıs’ta Turgutlu ilçesi Manisa-Turgutlu karayolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikadan çıkan işçileri taşıyan Fuat D. idaresindeki 45 J 6405 plakalı servis, lastiklerinin patlaması sebebiyle duraklayan Hamit K. idaresindeki 45 LT 505 plakalı demir yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun kasasındaki demirler otobüsün ön camına saplandı. Kazada işçi servisinde bulunan Kamuran Alan ve Nuray Taş hayatını kaybederken, 6’sı ağır 29 kişi de yaralandı.
Kazada yaralanarak Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan işçilerden Gamze Karakurt (40) da 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Karakurt’un ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Video Haberler
- Düğünde davetsiz misafir!
- 'Fıstıklı baklava üretmeyeceğiz'
- Silivri'de bıçaklı kavga: Baba ve oğlu yaralandı
- Toplu taşımada maskesiz ilk gün
- Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında
- Antalya'da kuş dostu veteriner
- Köpeği ezip yoluna devam etti
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 7 yaşındaki Elif'i MR'da yaktılar!
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- Merkez Bankası'nın dolar/TL planı
- İşte AKP'nin son planı!
- Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- Naci Görür: Vatandaşlar tazminat davası açabilirler
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- Erdoğan 'görev onayı' alamadı