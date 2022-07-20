Manisa'daki yangının verdiği zarar ortaya çıktı
Manisa'nın Gördes ilçesinde dün başlayan ve bu sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangınında 85 hektar orman alanının 100 hektar da tarım alanının zarar gördüğü açıklandı. Yangınla ilgili 2 şüphelinin jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karayağcı Mahallesi'nde dün saat 13.40 sıralarında başlayan orman yangını kontrol altına alındı ve alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Manisa Valiliği yangında zarar gören alanlarla ilgili açıklamada bulundu.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"İlimiz Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesi'nde 19.07.2022 tarihinde meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup, 20.07.2022 tarihi 07.30 itibarıyla 2 helikopter ve kara ekiplerimiz tarafından soğutma çalışmaları başlatılmıştır. Meydana gelen yangında 12 adet hayvan damı ve bağ evi boşaltılmış, 400 civarı büyükbaş ve küçükbaş hayvanın güvenli bölgeye tahliyesi gerçekleştirilmiştir. İlimiz Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesi'nde meydana gelen yangından tahmini olarak 85 hektar ormanlık alan ile tahmini 100 hektar tarım alanının etkilendiği belirlenmiştir. Meydana gelen yangınla ilgili Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından inceleme başlatılmış olup, yangına sebebiyet verdiği düşünülen 2 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişiler Savcılığa sevk edilmiş olup, soruşturmaları devam etmektedir."
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