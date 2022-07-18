Son Dakika: Gaziantep ve Manisa'nın ardından Aydın’da da orman yangını çıktı

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Ağaçlı köyü yakınlarında orman yangını başladı. Dumanların görülmesi ile birlikte ekipler yangına müdahale ederken, rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangını söndürmek için karadan ve havadan çalışmalar devam ediyor.

İHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:22
Son Dakika: Gaziantep ve Manisa'nın ardından Aydın’da da orman yangını çıktı
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Aydın'ın Söke-Davutlar yolu üzerindeki Ağaçlı köyü yakınında saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Oldukça kritik bir bölge olan Ağaçlı’daki yangını söndürmek için orman ekiplerinin yanı sıra belediye ekipleri de mücadele başlattı. 

Yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 

Ayrıntılar geliyor...


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