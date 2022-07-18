Son Dakika: Gaziantep ve Manisa'nın ardından Aydın’da da orman yangını çıktı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:22

Aydın'ın Söke-Davutlar yolu üzerindeki Ağaçlı köyü yakınında saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Oldukça kritik bir bölge olan Ağaçlı’daki yangını söndürmek için orman ekiplerinin yanı sıra belediye ekipleri de mücadele başlattı.

Yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



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