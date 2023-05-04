Manken Gizem Akbaş'ı darp eden sanığa hapis cezası

Yayınlanma: 04.05.2023 - 14:18

Güncelleme: 04.05.2023 - 14:18

Beşiktaş'ta 16 Temmuz 2021’de bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı darp eden Mücahit İsmail Ayta ile tehditle suçlanan Muhammet Emre Balcı'nın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Gizem Akbaş ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada müşteki avukatları, verilecek kararları mahkemenin vicdanına bıraktığını söyledi.

Sanıklar avukatları ise haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve takdiri indirim uygulanmasını talep etti. Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunan müşteki Akbaş, avukatlarının beyanlarına katıldığını söyleyerek şikayetinin devam ettiğini belirtti.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mücahit İsmail Ayta’yı ‘kasten yaralama’ suçundan takdiri indirim de uygulayarak 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, 2 sanık hakkında da ‘birden fazla kişiyle birlikte tehdit’ suçundan her türlü şüpheden uzak kat'i ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verdi.

"ARTIK BIKTIK, YILDIK"

Duruşmanın ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan avukat Demet Tanrıverdi Keskin, ‘’Gizem uğradığı şiddetten dolayı mağdur oldu, kamera kayıtlarına yansıyan çok yoğun bir şiddet var. Türkiye’de temel sorun infazın olmamasıdır. 7 ay ceza verilen kişi 7 gün bile yatmayacak ancak infazla önleyici tedbirler alınması gerektiğini düşünüyorum ben. Öfke kontrol eğitimleri olmalı, yasamızda var ancak uygulaması yok. Biz Türkiye, vatandaş ve hukukçular olarak şiddet haberleri duymaktan artık bıktık, yıldık. Biz artık bu tarz haberleri duymak istemiyoruz. Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz’’ dedi.

AÇIKLAMASINI YARIDA KESTİ

Avukatın ardından konuşan Gizem Akbaş ise ‘’Yaşadığım saldırı sonrası aldığım darbe kamera görüntülerine zaten yansımaktadır ama hiçbir şekilde ceza almadı’’ dedi ve cümlesine devam ettiği sırada iyi hissetmediğini söyleyerek açıklamasını yarıda kesti. Akbaş’ın ardından avukat Nuray Ünal ise ‘’Cinayete giden yollar aynı Gizem’in geçtiği yollar gibi geçiyor. Önce erkek terk ediliyor, sonrasında hakaretler, tehditler başlıyor. Daha sonra darp, en sonunda da ölümü biz görüyoruz. Mahkemeler bu ara safhalarda hiçbir önleyici ve caydırıcı cezalar vermiyor. Bugün Gizem’in olayında olduğu gibi hem bir takdiri indirim uyguladı mahkeme ve 7 ay gibi bir ceza verdi. Bu cezanın da infazı yok. Gizem öldüğü zaman mı bu cezalar verilecek?’’ ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında 16 Temmuz 2021 akşamı gerçekleşti. Şüpheli Mücahit İsmail Ayta, eğlenmeye giden eski sevgilisi Gizem Akbaş'ı lavabodan çıkmasının ardından saldırarak yumruk ve tekmelerle darp etti.

Mücahit İsmail Ayta'nın, Gizem Akbaş'ı darp ettiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mücahit İsmail Ayta ise olayın kamuoyunda gündeme gelmesi sonrasında yeniden karakola çağırıldı. İfadesi alınan Ayta, çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten yaralama" suçundan 22 Temmuz'da tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Gizem Akbaş'ın olay günü arkadaşıyla eğlenmeye gittiği, Mücahit İsmail Ayta'nın arkadaşı Muhammed Emre Balcı ile eğlence mekanına gittiği anlatıldı. Bir ara arkadaşıyla lavaboya giden şikayetçi Gizem Akbaş'ın arkadaşının çıkmasını beklerken sanıklar Mücahit İsmail Ayta ve Muhammed Emre Balcı'nın önünde durdukları, tehditkar bir tavır sergileyerek Akbaş'a "gitmesini yoksa kötü şeyler olacağını" söyledikleri anlatıldı. Şikayetçi Gizem Akbaş'ın karşı çıkması üzerine şüpheli Mücahit İsmail Ayta'nın yüzüne yumruk attığı, yere fırlattığı ve saçından çekerek darp ettiği kaydedildi.

İddianamede, Gizem Akbaş'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı, şüpheli Ayta'nın "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği de belirtildi. Sanık Mücahit İsmail Ayta hakkında "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 6 yıla kadar hapsi istenirken, sanık Muhammed Emre Balcı'nın ise "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Mahkeme, iddianameyi kabul kararıyla birlikte şikayetçiye yönelik kat'i darp rapor alınmadığı gerekçesiyle 9 gün kalan tutuklu kalan Mücahit İsmail Ayta'nın tahliyesine karar verdi.



