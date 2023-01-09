Galler'de yaşayan bir adam, şişme manken alarak 'cinsel teselli' bulduğunu söyledi

Yayınlanma: 09.01.2023 - 16:24

Güncelleme: 09.01.2023 - 16:24

Galler'de yaşayan bir adam, pandemi döneminde evine aldığı şişme manken ile "cinsel teselli" bulduğunu, bu sayede "kendini avuttuğunu" söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen 54 yaşındaki marangoz adam, şişme mankene sahip olmanın "basitleştirilmemesi" ve "yargılanmaması" gerektiğini dile getirdi.

Adam, pandemi dönemi boyunca evde canı sıkıldığını belirterek, "Ev çok boştu. Hayatınızda hiçbir heyecan olmadığında cansızlaşıyorsunuz. İki yıldır bir kıza dokunmamıştım, her şey biraz garip ve mesafeli bir hal aldı" ifadelerini kulandı.

Şişme mankene 'Karina Luvly' adını verdiğini söyleyen adam, "Birdenbire 'Vay canına, bu şeyler gerçek dışı' dedim. Sonra 'Neden olmasın' diye düşündüm" dedi.

INSTAGRAM HESABI KURDU

Şişme mankenle birlikte vakit geçirdiği zamanları paylaşmak için bir Instagram hesabı kuran ve kendisine bu konuda olumlu geri dönüşler olduğunu belirten adam, "Şu anda yaptığım aktiviteler Karina'yı almadan öncekinden tamamen farklı. Pek çok insan Instagram'dan benimle konuşuyor ve bana 'aynı ilgiye sahip biriyle konuşmak gerçekten çok güzel' diye mesajlar atıyor. Ayrıca bana neden bir şişme manken sahibi olduklarını anlatıyorlar" dedi.

EŞİ VE ANNESİYLE TANIŞTIRDI

Gallerli adam, şişme mankeni Karina'yı satın aldıktan bir ay sonra, gerçek hayattaki sevgilisiyle tanıştırdığını ifade ederek, "Başlangıçta tartışmalarımız oldu, ancak bu konuda tamamen açıldıktan sonra sonunda sevgilim onu kabul etti" ifadelerini kullandı.

Adam, Karina'yı 85 yaşındaki annesiyle de tanıştırdığını anlatarak, "Annem ilk başta çok korkmuştu ve ona dokunmak bile istemedi. Fakat sonradan Karina'ya ısındı ve saçlarını okşamaya başladı, çok komikti" diye konuştu.