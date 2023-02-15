Mansur Yavaş: 'Beş toplama merkezi belirledik'
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün 3000'den fazla depremzede vatandaşımıza ANFA Fuar Alanı'ndaki giyim merkezimizde hizmet sağladık. Yarın beş toplama merkezi belirledik" dedi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından, depremzedelere yardım için yeni toplama merkezi belirlediklerini ve öncelikli olarak mont ve bot desteği beklediklerini duyurdu.
Yavaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“Bugün 3000'den fazla depremzede vatandaşımıza ANFA Fuar Alanı'ndaki giyim merkezimizde hizmet sağladık. Yarın beş toplama merkezi belirledik. Öncelikli mont ve bot olmak üzere desteklerinizi bekliyoruz. Çalışmalarımıza Fuar Alanı'nda gönüllü olarak da destek verebilirsiniz.
"199 NUMARALI ÖZEL SERVİS RİNGİ HİZMETİNE BAŞLIYORUZ”
Ayrıca gönüllülerimizin giyim merkezine ulaşımı için 199 numaralı Özel Servis Ringi hizmetine başlıyoruz. Gama, Sıhhiye (Mavi Masa karşısı Abdi İpekçi Parkı), Ulus Maliye Durağı ve Ulus Dış Kapı Hastane Durağı saat başı hareket noktalarımız.”
Bugün 3000'den fazla depremzede vatandaşımıza ANFA Fuar Alanı'ndaki giyim merkezimizde hizmet sağladık.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 15, 2023
Yarın beş toplama merkezi belirledik. Öncelikli MONT ve BOT olmak üzere desteklerinizi bekliyoruz.
Çalışmalarımıza Fuar Alanı'nda gönüllü olarak da destek verebilirsiniz. pic.twitter.com/k26AE9WNot
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