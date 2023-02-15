İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğü ne olacak? Naci Görür açıkladı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 23:02

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 23:02

Prof. Dr. Naci Görür, Tele1'de yaptığı açıklamalarda İstanbul’un da etkileneceği Marmara Denizi depreminin İstanbul Surları’na dayandığını söyledi. Marmara Denizi’nde 7.2 ile 7.5 arasında bir büyüklükte deprem beklediklerini ifade eden Naci Görür şunları söyledi:

“Marmara’ya gelince surlara dayandı çünkü Kuzey Anadolu Fayı’nda her nerede deprem olmuşsa onun batısı bir sonraki deprem için hedef haline geliyor. En son deprem nerede oldu Gölcük? Gölçük’ün batısı ne? Marmara Denizi. İşte nedeni o. Marmara’da beklediğimiz depremi kast ediyorsanız minimum 7.2. 7.2 ile 7.5 arasında bir deprem bekliyoruz. Nasıl ki ben ve yer bilimci arkadaşlarım Maraş’a deprem gelecek dedi ve bunu sürekli söyledi ve geldiyse İstanbul’a da bu gelecek. Bu işin şakası yok. Kaçışı kurtuluşu yok. Bu deprem geldiğinde en büyük zararı Avrupa Yakası görür. Bunun nedeni de Avrupa Yakası’ndaki zeminin halk tabiriyle söyleyeyim çürük olması. Deprem dalgaları bu zemini girdiğinde depremin etkisini büyültüyor. Asya Yakası göreceli olarak biraz daha iyi sayılabilir. Jeolojik formasyonda daha iyi ama denize yakın yerler depremi daha ağır hissedeceklerdir.”