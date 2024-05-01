Mansur Yavaş, bir vaadini daha hayata geçirdi: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi ailelere 550 TL’lik kantin desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 13 bin 457 çocuk için ihtiyaç sahibi ailelere sadece okul kantininde geçerli olmak üzere çocuk başı 550 TL beslenme desteğinde bulundu.
31 Mart yerel seçimlerinde rekor oy ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, seçimlerden önce dile getirdiği vaatlerinden birisini daha hayata geçirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç
sahibi ailelere mensup 13 bin 547 çocuk için sadece okul kantininde geçerli
olmak üzere çocuk başı 550 TL beslenme desteği yatırdı.
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