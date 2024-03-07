Mansur Yavaş, bu kez de eczane veresiye defterlerini kapattırdı
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Eczacı Odası işbirliği ile hazırlanan ‘Sağlığa El Ver’ projesi kapsamında bu seferde şehirdeki eczanelerin veresiye defterleri kapatıldı. Hayırsever bir yurttaşın aracılığıyla uygulamaya geçen proje ile 133 eczaneden gelen bilgi doğrultusunda 1429 hastanın toplam 1 milyon 110 bin 464 TL’lik borcu ödenmiş oldu.
Pandemi döneminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısı ile ‘İyilik bulaşıcıdır’ sloganıyla başlayan dayanışma kampanyaları devam ediyor.
Başkentte dayanışma ruhunu yeniden canlandıran Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Eczacı Odası iş birliği ile hazırlanan ‘Sağlığa El Ver’ projesi başladı.
1429 HASTANIN BORCU ÖDENDİ
Pandemi döneminde Ankara’dan başlayarak tüm Türkiye’ye yayılan bakkalların veresiye borçlarını ödeme kampanyası şimdi de eczaneler için hayata geçirildi.
Ankara Eczacı Odası’nın 133 eczaneden alarak büyükşehir belediyesine yaptığı bildirim doğrultusunda Ankaralı bir hayırsever aracılığıyla 1429 hastanın toplam 1 milyon 110 bin 464 TL’lik borcu ödendi.
Proje ile ilgili bilgi veren Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu, “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Eczacı Odası’nın birlikte yürütmüş olduğu ‘Sağlığa El Ver’ projesi kapsamında Ankara’daki eczanelere veresiye borcu olan vatandaşlarımızın borçlarını kapatıyoruz. Bu kapsamda toplamda 1 milyon TL’nin üzerinde borcu kapatma işi yapıyoruz. Güzel bir proje, vatandaşlarımızın sağlığa erişiminde özellikle bazı bölgelerde geliri düşük ailelerin ilaca erişiminde ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Bu kapsamda eczacılar olarak başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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