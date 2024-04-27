Mansur Yavaş, 'Büyük Savunma Mitingi'ne katıldı

'Büyük Savunma Mitingi'ne destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, avukatlara seslenerek "Ülkemizin en büyük ihtiyacı olan hukuka, adalete olan güveniniz bizleri ayakta tutuyor" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 16:42
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve barolar öncülüğünde avukatlar Anıtpark’ta “Büyük Savunma Mitingi” düzenledi. Binlerce avukatın kaldığı mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş avukatlara seslenerek "Ülkemizin en büyük ihtiyacı olan hukuka, adalete olan güveniniz bizleri ayakta tutuyor" açıklamasında bulundu.

''ADALETE OLAN GÜVENİNİZ BİZİ AYAKTA TUTUYOR''

Miting alanına gelen Mansur Yavaş, yoğun alkışlarla karşılandı. Kürsüye çıkarak konuşma yapan Yavaş,  mitinge desteğini ifade etti ve şunları söyledi:

"Türkiye Barolar Birliği Başkanım, 81 ilden gelen baro başkanlarımız hepiniz Ankaramıza, başkentimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ülkemizin en büyük ihtiyacı olan hukuka, adalete olan güveniniz bizleri ayakta tutuyor. Çünkü daha fazla adalet, daha fazla hukuk inşallah ülkemizde önümüzdeki günlerin daha güzel olmasına yol açacak. Mesleğin sıkıntılarını elbette biliyoruz''

''KIZIM ŞU ANDA FİİLEN AVUKATLIK YAPIYOR''

Yavaş avukatların hak arama eylemlerine dair ''Ben her ne kadar eski bir meslektaşınız da olsam kızım şu anda fiilen avukatlık yapıyor. Ama kendimizde belediyelerimiz ile ilgili davalarda hukukun ve adaletin eksikliğini gerçekten hissediyoruz. Sığınacağımız tek yer hukuk, adliye ve adalet. Dolayısıyla bu büyük savunma yürüyüşünü ve büyük mücadelenizi sonuna kadar desteklediğimi bildiriyor; hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" sözlerini söyledi. 


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