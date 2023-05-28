Mansur Yavaş'tan ilk açıklama: Çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarının ardından Mansur Yavaş'tan paylaşım geldi. "Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" diyen Yavaş, "Biz asli görevimiz olan Ankara halkı için çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadesini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yavaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Aziz milletimiz,
Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.
Biz asli görevimiz olan Ankara halkı için çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz.
Bu süreçte seçimde görev alan herkese teşekkür ediyorum. Ankara'da alınan her iki turdaki sonuçta bizleri yalnız bırakmadıklarını gösteren Ankaralı hemşehrilerime canıgönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum."
Aziz milletimiz,— Mansur Yavaş 2023 ???? (@mansuryavas23) May 28, 2023
Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.
Biz asli görevimiz olan Ankara halkı için çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz.
Bu süreçte seçimde görev alan herkese teşekkür ediyorum. Ankara'da alınan her iki…
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