2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Mansur Yavaş'tan ilk açıklama: Çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarının ardından Mansur Yavaş'tan paylaşım geldi. "Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" diyen Yavaş, "Biz asli görevimiz olan Ankara halkı için çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:57
Mansur Yavaş'tan ilk açıklama: Çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yavaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimiz,

Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

Biz asli görevimiz olan Ankara halkı için çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz.

Bu süreçte seçimde görev alan herkese teşekkür ediyorum. Ankara'da alınan her iki turdaki sonuçta bizleri yalnız bırakmadıklarını gösteren Ankaralı hemşehrilerime canıgönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum."


Mansur Yavaş Seçim Ankara

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