Mansur Yavaş: Eserkent konutları ve Kesikköprü yerleşkesi depremzedelere açıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da Eserkent konutlarının depremzedelere açıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 19:57
Mansur Yavaş: Eserkent konutları ve Kesikköprü yerleşkesi depremzedelere açıldı
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Türkiye, peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremin ardından tek yürek oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Araplar Eserkent konutlarının depremzedelere açıldığını duyurdu.

Yavaş’ın paylaşımında, “Araplar Eserkent Konutlarımız, Kesikköprü yerleşkemiz ve misafirhanelerimizde 4500 depremzede vatandaşımızı ağırlıyoruz. Ankara hepimizin evi. Daima başımızın üstünde yeriniz var.” ifadeleri yer aldı.


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