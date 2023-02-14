Mansur Yavaş: Eserkent konutları ve Kesikköprü yerleşkesi depremzedelere açıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da Eserkent konutlarının depremzedelere açıldığını duyurdu.
Türkiye, peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremin ardından tek yürek oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Araplar Eserkent konutlarının depremzedelere açıldığını duyurdu.
Yavaş’ın paylaşımında, “Araplar Eserkent Konutlarımız, Kesikköprü yerleşkemiz ve misafirhanelerimizde 4500 depremzede vatandaşımızı ağırlıyoruz. Ankara hepimizin evi. Daima başımızın üstünde yeriniz var.” ifadeleri yer aldı.
Araplar Eserkent Konutlarımız, Kesikköprü yerleşkemiz ve misafirhanelerimizde 4500 depremzede vatandaşımızı ağırlıyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 14, 2023
Ankara hepimizin evi. Daima başımızın üstünde yeriniz var. pic.twitter.com/DbuQaBDAKo
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