Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mansur Yavaş gençlerle iftarda buluştu

Mansur Yavaş gençlerle iftarda buluştu

25.02.2026 00:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mansur Yavaş gençlerle iftarda buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, MAYA Genç Düşünce Platformu ile iftar programında buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, program kapsamında Zafer Genç Akademi’de gençlerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MAYA Genç Düşünce Platformu ile iftar soframızı paylaştık, Zafer Genç Akademi’de gençlerimizle buluştuk. Fikirlerini dinledik, umutlarını konuştuk. Bu şehirde gençlerin sesi de hayalleri de bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

İlgili Konular: #Mansur Yavaş