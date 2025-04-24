Mansur Yavaş: Depreme hazırlık şimdi, müdahale hemen!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 13:45

Güncelleme: 24.04.2025 - 14:28

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, ABB Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi’ni ziyaret ederek, olası afet durumlarına yönelik hazırlıkları yerinde inceledi. Ziyaretin ardından basına açıklamalarda bulunan Yavaş, merkezin afetlere yarım saat içinde müdahale edebilecek seviyeye getirildiğini vurguladı.

"HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK, EKİPLERİMİZ DAKİKALAR İÇİNDE YOLA ÇIKABİLİR"

Akyurt’ta kurulan merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yavaş, "Bize düşen afet olmadan bu tür tedbirleri alıp hazır olmak ve en kısa zamanda müdahale etmek. İnşallah olmaz ne İstanbul'da ne de ülkemizin başka bir yerinde ama olursa da neredeyse yarım saat, bir saat içerisinde bizim ekiplerimizin yola koyulacağı bir hazırlığı bugün burada oluşturmuş bulunuyoruz" dedi.

ABB Başkanı, 6 Şubat depreminin ardından edinilen tecrübeyle bu tesisin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, afet anında gecikmenin sonuçlarının çok ağır olabileceğini söyledi. Bu nedenle lojistik merkezde hem ekipman hem de personel olarak hazır durumda olduklarını ifade etti.

"EĞİTİMLİ PERSONEL, ORGANİZE EKİPMAN: HER AN GÖREVE HAZIRIZ"

Merkezde yalnızca ekipman depolanmadığını, aynı zamanda personelin sürekli eğitimden geçtiğini belirten Yavaş, gönüllü gruplarla da ortak çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. Bu sayede sadece Ankara değil, ihtiyaç halinde diğer şehirlerde de destek verebilecek bir yapı kurduklarını kaydetti.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ AFETTE EN ÇEVİK GÜÇ"

Yavaş, İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan AFAD toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir yetkilinin çağrılmamasına dair soruya da yanıt verdi. Türkiye’de afetlere en hızlı müdahale edebilecek kurumların büyükşehir belediyeleri olduğunu vurgulayan Yavaş, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'de en çevik güç büyükşehirler, istisnası yok. İl özel idarelerinin kalkması sonucu bütün ekipmanlar büyükşehir belediyelerine verildi. Büyükşehirleri devre dışı bırakırsanız eliniz ayağınız tutulur. Çünkü başka kurumların bu ölçekte ekipmanı yok."

Yavaş, İstanbul’daki deprem sonrası ABB'den herhangi bir yardım talep edilip edilmediği sorusuna ise, “Talep olmadı. Talep olursa hemen harekete geçebiliriz” yanıtını verdi.