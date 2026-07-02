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Mansur Yavaş: 'Madımak Katliamı'nda yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum'

Mansur Yavaş: 'Madımak Katliamı'nda yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum'

2.07.2026 09:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mansur Yavaş: 'Madımak Katliamı'nda yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, "Madımak Katliamı'nda yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Madımak Katliamı'nın 33'üncü yılı dolayısıyla mesaj verdi. 

Yavaş, "2 Temmuz 1993… Tarihimize kara bir leke, ortak vicdanımıza hiç dinmeyecek bir acı olarak kazınan Madımak Katliamı’nda yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.

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