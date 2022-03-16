Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından mazot desteğinin yatırıldığını duyurdu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "17 bin 702 çiftçimizin Başkent Kartına 34.746.700 TL mazot desteği yatırdık" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, akaryakıta art arda yapılan zamlarla sarsılan çiftçiye destekte bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "17 bin 702 çiftçimizin Başkent Kartına 34.746.700 TL mazot desteği yatırdık" dedi.
Yavaş mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Ülke ekonomisi ve mazot fiyatları ortada. Ankaralı yerli üretici üretmeye devam etsin diye Türkiye’nin yerelde en kapsamlı mazot desteğine başladık. 17.702 çiftçimizin Başkent Kartına 34.746.700 TL mazot desteği yatırdık. Biz burada kaybedeni olmayan büyük bir aileyiz.”
Ülke ekonomisi ve mazot fiyatları ortada. Ankaralı yerli üretici üretmeye devam etsin diye Türkiye'nin yerelde en kapsamlı mazot desteğine başladık.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 16, 2022
17.702 çiftçimizin Başkent Kartına 34.746.700 TL mazot desteği yatırdık.
Biz burada kaybedeni olmayan büyük bir aileyiz. pic.twitter.com/skpZcervS6
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