Mansur Yavaş'tan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü açıklaması: 'Özgür basın susturulursa toplumun sesi kısılır'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Basın özgürlüğü, demokrasinin nefesidir. Gerçeğin peşinden giden, halkın haber alma hakkını savunan tüm basın emekçilerinin Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyorum. Başta İsmail Arı ve Alican Uludağ olmak üzere tutuklu bulunan gazetecilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını temenni ediyorum. Unutulmamalıdır ki; özgür basın susturulursa, toplumun sesi kısılır."