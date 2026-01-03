Mansur Yavaş'tan 'kuraklık' açıklaması: 'Sadece Ankara’yı değil, Gerede havzasını da etkiledi'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere Barajı’ndaki incelemelerin ardından açıklama yaptı.

Yavaş, çalışmalar sonucunda Başkent'in en zorlu kuraklık senaryolarına karşı dahi güçlü su rezervine kavuştuğunu vurgulayarak, "Burada, hiç yağmur yağmasa bile yaklaşık 200 günlük suyumuz var. Yüzey suyunu Ankara’ya aktarmak için uzun süredir devam eden çalışmalarda son platformun tamamlanmasıyla birlikte basınç ve su problemi ortadan kalkacak. En azından hiç yağmur, kar yağmasa bile 200 gün su sıkıntısı yaşamayacağımızı öngörüyoruz" diye konuştu.

"KURAKLIK YALNIZCA ANKARA’YI DEĞİL, GEREDE HAVZASINI DA ETKİLEDİ"

Yavaş, mevcut durumda Ankara merkezinde yaşanan basınç sorunlarının, eski sistemlerin kapasitesinin yetersizliğinden kaynaklandığını belirterek, ekiplerin kimseyi susuz bırakmadan dengeli bir dağıtım sağlamak için zorlu kış koşullarında gece gündüz çalıştığını söyledi.

Gerede Projesi’nden beklenen su miktarının kuraklık nedeniyle sağlanamadığını kaydeden Yavaş, geçmişte “2050’ye kadar su sorunu yaşanmayacak” şeklindeki hesapların iklim kriziyle bozulduğunu söyledi.

Yavaş, “Kuraklık yalnızca Ankara’yı değil, Gerede havzasını da etkiledi. Ancak biz, yağışı beklemeden alternatif çözümleri sahada hayata geçiriyoruz. 10 tonun altında, ihtiyaca uygun kullanım sağlanırsa bu 200 günlük süreyi bir yılın çok üzerine çıkarabiliriz. Su bollaşsa bile tasarruf etmek zorundayız. Dünya bu noktaya gidiyor” şeklinde konuştu.

"YALNIZCA YÜKSEK KOTLARDA YÜZDE 2’LİK BİR KESİMDE SORUN VAR"

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya da Çamlıdere’de yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, "Cumartesi günü üçüncü dubayı da devreye alıyoruz. Şu anda Ankara’nın yüzde 98’i su alıyor, yalnızca yüksek kotlarda yüzde 2’lik bir kesimde sorun var. Platform tamamlandığında bu bölgelerde de kesintisiz su sağlanacak" dedi.

Yavaş, Eğrekkaya Barajı’ndaki çalışmaları da yerinde inceledi, ASKi Genel Müdürü Memduh Akçay ve Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sanayi dalgıçlarıyla birlikte yürütülen ve sona yaklaşılan çalışmaları anlatan ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya, “Eğrekkaya Barajı’nda sanayi dalgıçlarımız çalışıyor. Zamanında su alma yapımıza bir bağlantı yapılmış. Verdiğimiz suyun bir kısmı buradan dönüyor. Bu çalışmayla birlikte 50 bin metreküp suyumuzu daha artırmış olacağız” diye konuştu.

Ayrıca, Çamlıdere ve Eğrekkaya barajlarında devam eden çalışmaların ASKİ'nin internet sitesi üzerinden canlı yayınlandığı hatırlatıldı.