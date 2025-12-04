Mansur Yavaş'tan maden işçileri için mesaj: 'Alın teriniz bu toprakların en kıymetli mirasıdır'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dünya Madenciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emekleriyle toprağın karanlığını aydınlığa çeviren tüm madencilerimizin gününü kutluyor, hayatını bu yolda kaybeden madencilerimizi rahmetle anıyorum. Alın teriniz bu toprakların en kıymetli mirasıdır" ifadesini kullandı.

Emekleriyle toprağın karanlığını aydınlığa çeviren tüm madencilerimizin gününü kutluyor, hayatını bu yolda kaybeden madencilerimizi rahmetle anıyorum.



Alın teriniz bu toprakların en kıymetli mirasıdır. pic.twitter.com/FY8oYm55bG — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 4, 2025