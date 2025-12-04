Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mansur Yavaş'tan maden işçileri için mesaj: 'Alın teriniz bu toprakların en kıymetli mirasıdır'

4.12.2025 12:40:00
Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dünya Madenciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Alın teriniz bu toprakların en kıymetli mirasıdır" dedi.

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dünya Madenciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emekleriyle toprağın karanlığını aydınlığa çeviren tüm madencilerimizin gününü kutluyor, hayatını bu yolda kaybeden madencilerimizi rahmetle anıyorum. Alın teriniz bu toprakların en kıymetli mirasıdır" ifadesini kullandı.

