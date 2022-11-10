Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan '10 Kasım' videosu

10 Kasım 2022 Perşembe, 07:27

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü sebebiyle bugün sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

Yavaş’ın “Senin değerli mirasın için 365 gün ara vermeden çalışıyoruz. Ta ki o ana kadar” mesajıyla paylaştığı videoda, ABB’de çalışan işçiler ve memurların, Atatürk’ün yaşamını yitirdiği 10 Kasım saat 09:05’te saygı duruşuna geçtikleri anlar canlandırıldı. Videoda, “Senin değerli mirasın için 365 gün ara vermeden çalışıyoruz. Ta ki o ana kadar” denildi.

Senin değerli mirasın için 365 gün ara vermeden çalışıyoruz.



Ta ki "O ana kadar..." pic.twitter.com/Tmp7a0j2xZ — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 9, 2022

İmamoğlu ise Twitter hesabından paylaştığı videoya, "Şehrin her yerine, vatanın her köşesine #YazarımAdını" notunu düştü.