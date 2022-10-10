Mustafa Kemal Atatürk’ün odası 10 Kasım’a hazırlanıyor
Dolmabahçe’de bulunan ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün son anlarına tanıklık eden 71 numaralı oda Milli Saraylar Başkanlığı'nın uzman restorasyon ekibi tarafından bakım ve onarıma alındı. Planlanan çalışmalar 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününden önce tamamlanmış olacak.
Dolmabahçe Sarayı hem Osmanlı dönemine hem de Cumhuriyet dönemine tanıklık etmesinden dolayı tarihi bir mekandır. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün son anlarına tanıklık etmesinden ötürü ayrı bir öneme sahip olan odada Milli Saraylar Başkanlığının uzman ekibi tarafından restorasyon çalışmaları başlatıldı.
HER YIL 10 KASIMDA BİNLERCE ZİYARETÇİ AĞIRLANIYOR
Atatürk’ün vefat etmiş olduğu ve harem bölümünde bulunan 71 numaralı oda her yıl 10 Kasım'da binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Bu yılda aynı şekilde ziyaretçilerini ağırlamayı bekleyen odanın restorasyon çalışmaları, 10 Kasım tarihinde hazır olacak şekilde planlanmış durumda. Odanın içinde bulunan ve Atatürk’e ait olan yatak odası takımı, masa saati ve ‘dört mevsim’ adlı yağlıboya tablosu, zarar görmemeleri için sergilendikleri yerde ziyaretçiler tarafından görülebilecek şekilde şeffaf kaplama malzemesiyle koruma altına alındı.
"ÇALIŞMALARI UZMAN EKİPLE YÜRÜTMEKTEYİZ"
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Restorasyon Daire Başkanı Gökşen Canıyılmaz, “Öncelikle burada mimari yüzeylerde bakım çalışması ve yüzey temizliği yürütmekteyiz. Çalışmamıza ilk olarak fotoğraflarla hasar tespitini belirleyerek başladık. Bu çalışmayı Milli Saraylar Restorasyon Daire Başkanlığına bağlı 12 kişilik bir uzman ekiple yürütmekteyiz. İlk olarak kuru temizlikle işe başladık. İlk olarak duvar ve tavan eteklerindeki yüzeylerde kuru temizlik yapılmaya başlandı. Restorasyon süpürgesi ve fırçası yardımıyla yüzeyler, toz ve kirden arındırıldı. Hemen arkasından da saf su ve pamuk ile nemli temizliğe başladık. zaman içerisinde oluşan boya çatlakları, boya kalkmaları ve boşlukların içi dolgu malzemesi ile dolduruldu. Boya çatlakları macunla doldurularak bir gün kurumaya bırakıldı” açıklamasında bulundu.
"SON DERECE TİTİZLİK İSTEYEN BİR İŞLEM"
Çalışmalarda görev alan ekibin oldukça dikkatli ve titiz bir şekilde hareket ettiğini belirten Gökşen Canıyılmaz, “Son derece titizlik isteyen ve hassasiyet göstermeniz gereken bir işlem. Tabi bunlar yapılırken bütün yaptığımız çalışmaların öncesini ve sonrasını gözlemleyebilmek adına raporlarımız arşiv kayıtlarına alındı” dedi.
Ziyaretleri engellemeden çalışma yaptıklarını ve çalışmaların 10 Kasım’dan önce biteceğini kaydeden Canıyılmaz, “Restorasyon Daire Başkanlığı olarak bakım ve yüzey temizliği işlemlerini yürütmekteydik. Daha önce kapı kanatlarında, parkelerde, pencerelerde bu çalışmaları yapmaktaydık. Bu seferki hedefimizde mimari yüzeylerde bulunan bakım çalışmaları idi. İnşallah 10 Kasım’a da çalışmalarımızı yetiştireceğiz” diye konuştu.
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