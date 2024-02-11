Mansur Yavaş yeni projesini açıkladı: ‘Nisan ayında ihaleyi gerçekleştiriyoruz’
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Batıkent ve Demetevler bölgesini birbirine bağlayan Bağdat Caddesi üzerinde 600 metre uzunluğunda kavşak, 2 gidiş-2 geliş olarak uygulama projesi hazır" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Batıkent ve Demetevler'i birbirine bağlayan Bağdat Caddesi üzerinde 600 metre uzunluğunda köprülü kavşak için uygulama projesi hazırlandığı duyurdu.
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“Gimat alt geçit genişletme çalışması için uygulama projelerimiz hazır, Nisan ayında ihaleyi gerçekleştiriyoruz.
2 gidiş 2 geliş olan alt geçidi 3 gidiş 3 geliş olacak şekilde genişleterek Anadolu Bulvarı üzerindeki trafiğin önüne geçmeyi planlıyoruz.”
Gimat alt geçit genişletme çalışması için uygulama projelerimiz hazır, Nisan ayında ihaleyi gerçekleştiriyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 11, 2024
2 gidiş 2 geliş olan alt geçidi 3 gidiş 3 geliş olacak şekilde genişleterek Anadolu Bulvarı üzerindeki trafiğin önüne geçmeyi planlıyoruz. pic.twitter.com/fvUg80NoLZ
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