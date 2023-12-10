Mansur Yavaş'tan çağrı: 'Hayvanseverler sahipsiz köpeklerle ilgili sorumluluk almalı'
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sahipsiz köpeklerle ilgili hayvanseverlerin de sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "Destek oluruz, sahiplensinler. Sahipsiz hayvan olmaz." dedi.
Keçiören’de iki gün önce sahipsiz köpekler bir çocuğa
saldırmıştı. Hayati tehlikesi olan çocuğun Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk
Hastanesi yoğun bakım bölümündeki tedavisi devam ediyor.
Hastane önünde çocuğunu bekleyen baba Halil Yılmaz
yetkililere çözüm bulması için seslenmişti:
“Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Evlat acısı bu.
Doktorlar durumunun kritik olduğunu söylüyorlar. Benim çocuğumun yaşaması
Allah’ın bir mucizesi olur. Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler.”
MANSUR YAVAŞ'TAN ÇÖZÜM MESAJI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün
Keçiören'de başı boş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4'üncü
sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'a ilişkin açıklamasında sokak hayvanlarına dair
çözüm mesajı verdi.
Yavaş, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında,
belediye binasındaki konferans salonunda düzenlenen programın ardından basın
mensuplarının sorularını yanıtladı.
Keçiören'de 2 gün önce bir çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısı
sonucu yaralanmasına ilişkin soru üzerine Yavaş, Avrupa'da hiçbir ülkede
sokakta sahipsiz hayvan görmediğini söyledi.
"SADECE KISIRLAŞTIRMAYLA OLMAZ"
Yeni yaptıkları butik barınaklarda, maliyetini belediye
olarak karşılamak kaydıyla hayvanseverlerin köpeklere gelip bakmalarını
istediklerini belirten Yavaş, "Saygılıyım, hayvanseverlerin fikirlerine de
saygılıyım ama o kadar çok popülasyon arttı ki Türkiye'de ilk defa kendi
imkanları dışında kısırlaştırma ihalesi açan belediyeyiz. 13 klinikle anlaştık.
Dişiler kısırlaştığında bir hafta kalması gerekiyor. Erkek olanlar hemen sokağa
tekrar bırakılabiliyor ama bu popülasyonda bu şekilde sadece kısırlaştırmayla
bunun önünü almanın imkanı yok" dedi.
"BARINAKLARDA MİSAFİR EDECEĞİZ"
Bir yandan kısırlaştırma işlemlerine devam edeceklerini
diğer yandan sokaktaki sahipsiz köpekleri barınaklarda misafir edeceklerini
bildiren Yavaş, "Eğer çok istiyorlarsa hayvanseverler onlar da elini taşın
altına koysun. Destek oluruz, sahiplensinler. Sahipsiz hayvan olmaz"
ifadelerini kullandı.
Yavaş, barınakların bu soruna çözüm olup olmayacağına
yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:
"Bunu gönüllülere teslim edeceğim. Yani gerçekten sevenler gelsin, masraflarını biz karşılayalım, orada istedikleri gibi baksınlar ve ilgilensinler. Bu popülasyonla başka türlü baş etmek mümkün değil. Bunu daha önce söyledim. Muhalif çevreler çaresizliğini ilan etti. Bütün Türkiye aynı durumda, bütün büyük kentler aynı durumda. Gelin hep beraber toparlayalım bu işi. Sanıyorum bununla ilgili Meclis'ten de bir kanun çıkacak."
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan İYİ Parti'nin adayı yaparsa...'
- AKP'nin 'emeklilik oyunu' deşifre oldu
- Bahçeli'den sert sözler
- Saffet Sancaklı’nın partiden istifası istendi!
- Sancaklı MHP'den istifa etti!
- 47 milyon kökün 39 milyonu İstanbul'a gönderiliyor...
- Nefes kesen mücadelede gülen taraf Fenerbahçe oldu!
- 'Cumhuriyet düşmanı, ağalık yanlısı, hilafetçi...'
- Bize ‘intihar etti’ dediler...
- Patronlar satıyor!