Kolombiya Pablo Escobar'ın evcil hayvanlarına savaş açtı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 17:30

Güncelleme: 07.12.2023 - 17:30

Kolombiyalı ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın ölümünden onlarca yıl sonra, evcil hayvanlarının soyundan gelen ve sayıları giderek artan su aygırları, alışılmadık ve tehlikeli bir miras olarak yaşamaya devam ediyor.

BBC'nin haberine göre, 'kokain su aygırları' olarak adlandırılan bu hayvanlar Kolombiya'nın ana nehri Magdalena'yı kasıp kavuruyor ve Kolombiya hükümetini sayılarını kontrol altına almak için sert önlemler almaya sevk ediyor.

Medellin kartelinin acımasız lideri bir zamanlar uluslararası uyuşturucu ticaretine hükmetmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'ne uyuşturucu kaçakçılığı yaparak 30 milyar dolarlık şaşırtıcı bir servet biriktirmişti. On yılı aşkın bir süreyi kapsayan suç saltanatı, adam kaçırmalar, yüzlerce cinayet, bombalamalar ve rakip uyuşturucu baronlarıyla yaşanan bölge savaşlarıyla gölgelendi.

InterestingEngineering'in haberinde yer alan bilgilere göre Su aygırları, Escobar'ın kişisel hayvanat bahçesinden kaçan ve şimdi Kolombiya'nın su yollarında özgürce dolaşan bir neslin soyundan geliyor. Escobar'ın ölümünden sonra sayıları hızla arttı ve yerel ekosistemlere zarar vermeye başladı. Magdalena nehrinde yüzlerce su aygırının dolaştığı ve bitki örtüsünü tahrip ettiği bildiriliyor.

Hükümet, su aygırlarının artan sayısını kontrol altına almak amacıyla sert önlemler almaya karar verdi. Ancak bu kararlar, hem su aygırlarının korunmasını hem de insanlar için olası tehlikeleri dengeleme çabası içerisinde tartışmalara neden oldu. Su aygırları, kendilerini ve sulama kanallarını tehdit eden birer tehlike haline geldi, bu nedenle Kolombiya hükümeti, sayılarını kontrol etmek için avlanma programları ve doğum kontrol yöntemleri gibi önlemler almaya başladı.