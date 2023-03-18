Mansur Yavaş'tan canlı yayında öneri: Genel başkanların milletvekili olması daha doğru olur

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 09:21

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 11:16

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Millet İttifakı liderlerinin cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülünü değerlendirdi. Genel başkanların millevekili olması ve partilerinin başında bulunması gerektiğini ifade eden Yavaş, "Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın" dedi.

Yavaş açıklamasında şunları söyledi:

"Sayın Akşener büyük teveccüh gösterdi. Biz devam etmesi gerektiğini düşünüyorduk. Sayın Akşener dedi ki, 'O zaman elinizi taşın altına sokacaksınız, uzlaşma bu şekilde gerçekleşir' dedi. Bizim makam mevki derdimiz yok. Ankara, İstanbul belediye başkanlıkları güzel makamlar. Sayın Akşener'in arzusu üzerine 'Sizin orada olmanız, yönetimde etkili şekilde vatandaşla kurduğunuz bağın devam etmesi gerekir' dedi. Bu da uygun bulundu. Meral Hanım önerdi, sayın genel başkanımız da kabul etti. Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi gruplarının başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın. Birinci turda bitecek inşallah, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz."