Mansur Yavaş'tan dikkat çeken paylaşım
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, mazbatayı aldığı günden fotoğraf paylaşarak "Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından başkanlık mazbatasını aldığı fotoğrafı paylaştı.
"Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti" diyen Yavaş, İlk günkü heyecanla, azimle ve enerjiyle hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.
"İLK GÜNKÜ HEYECANLA"
Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:
Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 8, 2022
İlk günkü heyecanla, azimle ve enerjiyle hizmet etmeye devam edeceğiz. O? pic.twitter.com/vvRVtscBwK
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