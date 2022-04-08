Mansur Yavaş'tan dikkat çeken paylaşım

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından başkanlık mazbatasını aldığı fotoğrafı paylaştı.

"Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti" diyen Yavaş, İlk günkü heyecanla, azimle ve enerjiyle hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti.



İlk günkü heyecanla, azimle ve enerjiyle hizmet etmeye devam edeceğiz. O? pic.twitter.com/vvRVtscBwK