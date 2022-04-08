Mansur Yavaş'tan dikkat çeken paylaşım

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, mazbatayı aldığı günden fotoğraf paylaşarak "Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti" dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2022 Cuma, 18:42
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken paylaşım
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından başkanlık mazbatasını aldığı fotoğrafı paylaştı. 

"Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti" diyen Yavaş, İlk günkü heyecanla, azimle ve enerjiyle hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı. 

"İLK GÜNKÜ HEYECANLA"

Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde: 


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