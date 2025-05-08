Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na destek: Sosyal medya hesabını devretti

Yayınlanma: 08.05.2025 - 10:54

Güncelleme: 08.05.2025 - 10:55

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun resmi X (eski adıyla Twitter) hesabına 24 Nisan’da erişim engeli getirilmesinin ardından, siyasi arenada tepkiler büyüyor. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan dikkat çeken bir dayanışma adımı geldi.

Yavaş, kendi kampanyalarında aktif olarak kullandığı X hesabını İmamoğlu adına kullanacağını duyurdu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, erişim engelinin yalnızca bir kişiye değil, “milyonların sesine vurulan bir sansür” olduğunu ifade eden Yavaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz.

Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız.

Bu hesabım, erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır.”