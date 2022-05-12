Mansur Yavaş'tan Kaftancıoğlu mesajı: 'Hukuk haktır'

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. Karar ardından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz" dedi.

Kaftancıoğlu hakkında 4 yıl 11 aylık cezanın yanı sıra siyasi yasak uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Yavaş, "Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras adaletle hükmetmektir" dedi.

Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

“Bir saat adaletle hükmetmek, bin sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”



Sn. @Canan_Kaftanci’na verilen karar vicdanlarda hukukun değişmez evrensel ilkeleriyle değil, maalesef siyasetle yer etti.



Hukuk haktır.



Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras adaletle hükmetmektir.