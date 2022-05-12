Mansur Yavaş'tan Kaftancıoğlu mesajı: 'Hukuk haktır'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2022 Perşembe, 19:36
Mansur Yavaş'tan Kaftancıoğlu mesajı: 'Hukuk haktır'
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Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. Karar ardından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz" dedi. 

Kaftancıoğlu hakkında 4 yıl 11 aylık cezanın yanı sıra siyasi yasak uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Yavaş, "Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras adaletle hükmetmektir" dedi.

Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:


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