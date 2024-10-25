Mantar toplamak için gittiği ormanda ölü bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde mantar toplamak için ormana giden yaşlı adam ölü olarak bulundu.

Mantar toplamak için gittiği ormanda ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 08:46

Gölköprü Mahallesi mevkiinde Şükrü Erarslan adındaki bir kişi mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Bir süre Erarslan’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince Şükrü Erarslan hareketsiz bir şekilde ormanlık alanda bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erarslan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Erarslan’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi merkezine gönderildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.


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