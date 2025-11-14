Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mantar toplarken kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

14.11.2025 00:00:00
İHA
Karabük'ün Eflani ilçesinde bir kişi, mantar toplamak için gittiği ormanda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Eflani ilçesine bağlı Bedil köyü yakınlarında bulunan Bedil yaylasına arkadaşlarıyla mantar toplamaya giden Gıyasi Karademir (65), bir süre sonra arkadaşlarından ayrıldı.

Uzun süre kendisinden haber alamayan arkadaşları, ormanda yaptıkları aramada Karademir'i bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri de bölgede başlattıkları çalışma sonrası Karademir'i hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Karademir'in cenazesi, incelemenin ardından Eflani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #karabük #ölü bulundu