Mantar toplarken kayboldu, bitkin halde bulundu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde dün mantar toplarken kaybolan Osman Yıldırım (64), bugün sabah erken saatlerinde bulundu.

DHA
26 Eylül 2021 Pazar, 14:33
Mantar toplarken kayboldu, bitkin halde bulundu
Abone Ol google-news

Karabük'ün Eflani ilçesinden dün iki arkadaşıyla birlikte mantar toplamak için Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine gelen Osman Yıldırım, bir süre sonra arkadaşlarından ayrıldı. Ormanlık alanda Yıldırım'ı kaybeden arkadaşları, akşam saatlerinde jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Yıldırım, sabah erken saatlerde bulundu. Bitkin vaziyette bulunan Yıldırım, tedavi için Pınarbaşı Devlet Hastanesine götürüldü.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler