Mantar toplarken kayboldu, bitkin halde bulundu

26 Eylül 2021 Pazar, 14:33

Karabük'ün Eflani ilçesinden dün iki arkadaşıyla birlikte mantar toplamak için Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine gelen Osman Yıldırım, bir süre sonra arkadaşlarından ayrıldı. Ormanlık alanda Yıldırım'ı kaybeden arkadaşları, akşam saatlerinde jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Yıldırım, sabah erken saatlerde bulundu. Bitkin vaziyette bulunan Yıldırım, tedavi için Pınarbaşı Devlet Hastanesine götürüldü.

