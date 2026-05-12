Mantar toplayanlar dikkat: Sapındaki o detay hayatınızı kurtarabilir!

Karadeniz Bölgesi’nde bahar mevsimiyle birlikte doğada yetişen mantarlar toplanmaya başlanırken, umanlar zehirli türlere karşı vatandaşları uyardı. Mavi cincile mantarı ile zehirli olan örümcek mantarı arasındaki benzerliğe dikkat çeken Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Türkekul, sap kısmındaki ayrıntıların hayati önem taşıdığını vurguladı. Kırsal alanlarda mantar mesaisinin başladığını ifade eden Türkekul, özellikle tüketimi yaygın olan türlerin benzeri olan zehirli varyasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

‘ÖRÜMCEK AĞI GİBİ YAPILARA DİKKAT’

Mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunan Türkekul, “Ormanlık alanlarda çıkan mantarları tüketirken bilinçli olmak gerekir. Uzman kişilere danışmadan veya türü tam olarak öğrenmeden tüketilmemelidir. Tecrübeniz yoksa uzman biriyle toplamak ya da topladıktan sonra bir uzmana göstermek gerekiyor. Örneğin ülkemizde çok yaygın olan ve sevilen mavi cincile mantarı bu sene oldukça bol. Ancak halk dilinde ‘Örümcek mantarı’ olarak bilinen türle karıştırılabiliyor” diye konuştu.

İki tür arasındaki en büyük farkın sap kısmında olduğunu kaydeden Türkekul, “Mavi cincilenin sap kısmında herhangi bir kalıntı veya oluşum bulunmaz. Örümcek mantarında ise sap üzerinde örümcek ağını andıran pamuksu yapılar ve kalıntılar vardır. Görünüş olarak birbirlerine çok benzerler ancak sap kısmındaki bu özellik ayırt edicidir. Toplarken çok dikkatli olunması konusunda halkımızı uyarmak istiyoruz” dedi.