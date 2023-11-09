Mantardan zehirlenen kadın öldü, eşi yoğun bakımda

Karaman'da mantar yedikten sonra rahatsızlanıp Sivas'a sevk edilen Sevgi Yarınınözü (42) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:28
Mantardan zehirlenen kadın öldü, eşi yoğun bakımda
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Karaman'da bir hafta önce doğadan topladıkları mantarları yiyen Memiş Yarınınözü ile eşi Sevgi Yarınınözü, bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve ateş şikayeti ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Durumu ağırlaşan çift, önce Konya'ya, ardından Sivas'ın Gürün Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedaviye alınan çiftten Sevgi Yarınınözü, hayatını kaybetti. Karaman'a getirilen Sevgi Yarınınözü'nün cenazesi, Selman-ı Farisi Camisi'nde kılınan namazın ardından Kazalpa Mezarlığı'na defnedildi.

Memiş Yarınınözü ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.


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