MAPEG’in düzenlediği ihalelere karşı çıkan Gümüşhacıköylüler miting düzenledi: Sesimizi yükseltelim

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) ihale süreci kapsamında ilçedeki bazı alanların maden şirketlerine verilmesine karşı çıkan Gümüşhacıköylüler, Öğretmenevi önünden Cumhuriyet Meydanı’na “İnegöl Dağı’nda madene hayır” yürüyüşünde buluştu. Gümüşhacıköylüler doğa ve su kaynaklarının korunması çağrısında bulundu.

Gümüşhacıköy Çevre Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Caba da destek verdi.

Yapılan konuşmalarda Gümüşhacıköy’deki maden sahalarının İmirler Barajı’nı besleyen dereler, içme suyu kuyuları, köy yerleşimleri, meralar ve ormanlık alanları kapsadığı belirtildi. Çevreye verilebilecek zarar konusunda endişeler dile getirildi. Katılımcılar özellikle su kaynaklarının korunmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

‘ACI TECRÜBELER’

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan ve “Gümüşhacıköy’ümüzün Kaz Dağları, Cerattepe ve Akbelen’de yaşanan acı tecrübelerle karşı karşıya kalmaması için birlik içinde hareket etmek, sesimizi daha güçlü duyurmak zorundayız” diyen CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, “Bu topraklar bizlere sadece atalarımızdan miras değil aynı zamanda evlatlarımızdan da emanettir. Gümüşhacıköy’ün geleceğini birkaç şirketin kâr hırsına teslim etmeyecek; toprağımıza, suyumuza ve yaşam hakkımıza sonuna kadar sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.