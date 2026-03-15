MAPEG’in verilerine göre, 8 yılda 22 bin 855 ruhsat düzenlendi: Her yer delik deşik oldu!

MAPEG’in Faaliyet Raporu’nda 2018 yılından bu yana yıllar itibariyle madencilik faaliyetleri kapsamında ilk müracaat sayıları ile düzenlenen arama ve işletme ruhsat sayılarına da yer verildi. Rapora göre, 2018 yılından 2025 yılı sonuna kadar toplamda ilk müracaat sayısı 13 bin 342 oldu. Buna göre, düzenlenen ruhsat sayısı (arama ve işletme ruhsatı) ise 8 yılda 22 bin 844 olarak gerçekleşti. Bu süre içerisinde ihale edilen ruhsat sayısı 12 bin 383 oldu. İhalelerden 14.2 milyar lira ihale geliri elde edildi.

Raporda yıllar itibariyle arama ve işletme ruhsat sayıları da yer aldı. Buna göre geçen yılki arama ruhsatı sayısı 3 bin 751, işletme ruhsatı sayısı da 9 bin 504 olmak üzere toplam ruhsat sayısı 13 bin 255 olarak gerçekleşti. 2018 yılından 2025 yılı sonuna kadar 8 bin 769 ruhsat iptal edildi. Terk edilen ruhsat sayısı da 10 bin 31 olarak yer aldı.

RUSYA İLK SIRADA

Raporda geçen yıl gerçekleştirilen ham petrol ve doğalgaz ithalatı verilerine de yer verildi. Buna göre, geçen yıl toplam 31.9 milyon ton ham petrol ithal edildi. En fazla ham petrol ithalatı 15.2 milyon ton ile Rusya’dan gerçekleştirildi. İkinci sırada 5.1 milyon tonla Irak, üçüncü sırada da 3.7 milyon tonla Kazakistan yer aldı.

Geçen yıl en fazla doğalgaz da 15.6 milyar metreküple yine Rusya’dan ithal edildi. İkinci sırada 11.5 milyar metreküplük ithalatla Azerbaycan, üçüncü sırada da 7.8 milyar metreküple İran geldi. Spot piyasadan ise 18.3 milyar metreküplük ithalat gerçekleştirildi. Toplamda 57.8 milyar mekteküp doğalgaz ithalatı yapıldı. Raporda, “2018 yılından 2025 yılına kadar toplam 417.043 milyon m³ doğalgaz ithal edilmiştir” denildi.

Rapora göre, yerli doğalgaz üretimi miktarı geçen yıl 3.2 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Yerli ham petrol üretimi de 46.7 milyon varil oldu.