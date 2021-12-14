Maraş Katliamı anmasına yasak
Maraş Katliamı’nın 43. yıldönümü dolayısıyla Alevi örgütlerinin kentte yapmak istediği anma etkinlikleri Kahramanmaraş Valiliği tarafından yasaklandı. Valilik anmayı “Kamu düzeni” gerekçesiyle yasaklarken, “Toplum yararına yapılacak etkinlikleri hariç” tutması ise dikkat çekti.
Maraş Katliamı’nın 43. yıldönümü dolayısıyla Alevi örgütlerinin kentte yapmak istediği anma etkinlikler yasaklandı.
Valiliğin yasak kararı gerekçisinde, “Kahramanmaraş il sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla siyasi partilerin yapacakları programlar ile toplum yararına yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere il genelinde yapılacak açık hava toplantıları 15.12.2021- 28.12.2021 saat 23:59’a kadar 14 gün süreyle yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
MARAŞ KATLİAMI
Kahramanmaraş’ta Alevilere yönelik 19 Aralık’ta başlayan ve 26 Aralık 1978’de sona eren “Maraş katliamı”nın üzerinden 43 yıl geçti. Resmi rakamlara göre 111 kişinin yaşamını yitirdiği katliamda, dernek ile parti binalarının yanı sıra 210 ev ve 70 işyeri yakılıp yıkıldı. 23 yıl süren davalar sonunda 22’si idam, 7’si müebbet, 321 kişi 1 yıl ile 24 yıl arasında hapis cezaları aldı. Ceza alanlar sonraki yıllarda birer birer serbest bırakıldı. Katliamın tanıkları Cumhuriyet'e konuştu.
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