Maratonİzmir için geri sayım başladı

08 Mart 2022 Salı, 14:26

Türkiye’nin dört bir yanından sporcular ve sporseverler, Maratonİzmir için etkinlik alanı olarak belirlenen Kültürpark’ta 14-17 Nisan tarihleri arasında konserler, etkinlikler ve söyleşiler eşliğinde ağırlanacak.

Etkinlikler dizisi boyunca Kültürpark’ta ayrıca isteyen sporseverler istedikleri spor branşlarını da deneyimleyebilecek. Etiyopyalı Tsegaye Getachew’in geçen yıl elde ettiği 2 saat 9 dakika 35 saniyelik dereceyle Türkiye’nin en hızlı parkuru haline gelen Maratonİzmir’in startı, Şair Eşref Bulvarı’ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek.

Başkan Tunç Soyer, Maratonİzmir’in kentin uluslararası platformda tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “İzmir, plajları ve koşu parkurlarıyla Avrupa’nın en avantajlı konumuna sahip. 629 kilometrelik sahil şeridi ve 100 kilometreyi bulan doğal plajlarımız, su ve plaj sporları için ideal. Ev sahipliğini yaptığımız CEV Continental Cup, U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası ve Duatlonİzmir ile hem ulusal ve hem de uluslararası organizasyon gücümüzü gösterdik. Maratonİzmir’i ise ağır pandemi şartlarına rağmen iki kez düzenledik, üçüncüyü düzenliyoruz. Maratonİzmir, güzel İzmirimizin en önemli markalarından biri olma yolunda ilerliyor. 17 Nisan’da geniş katılımlı ve rekorların kırılacağı bir yarış olacağına inanıyorum” dedi.

ÖNCE KARŞIYAKA SONRA İNCİRALTI

42 kilometrelik Maratonİzmir’de atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka’ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi’ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı’na varacak atletler, Marina İzmir’den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak.

Göğüs numaraları, çipler ve koşu tişörtleri 14-16 Nisan 10.00 - 19.00 saatleri arasında Kültürpark içerisindeki etkinlik alanından dağıtılacak. Yarışma günü göğüs numarası ve koşu kiti dağıtılmayacak.

10 KİLOMETRELİK KOŞU DA VAR

Maratonİzmir kapsamında10 kilometrelik koşu da düzenlenecek. Bu yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 07.20’de verilecek. 10 kilometrelik yarışta atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak.

Şimdiye dek 42 kilometrelik maraton için 500, 10 kilometrelik koşu için ise bin 500 kişi kayıt yaptırdı. Kayıtlar devam ediyor.

“ADIM ADIM" YARDIMSEVERLİK KOŞUSU

3. Maratonİzmir için Adım Adım ile sosyal sorumluluk işbirliği de yapılıyor. Sivil toplum kuruluşları, etkinlik alanında stant açarak sporseverler ile buluşabilecek. Ayrıca Adım Adım, bu yıl iyilik koşularının coşkusunu İzmir’e taşıyacak. Maratonİzmir’de iyilik peşinde koşmak isteyenler için buradan detaylı bilgi alabilir.