Mardin'de hasta yakını, aile hekimine saldırdı!

Mardin'in Artuklu ilçesindeki Artukbey Aile Sağlığı Merkezi'nde sabah saatlerinde bir sağlıkta şiddet vakası meydana geldi.

İddiaya göre; sonuç göstermek isteyen hasta yakını, sıra numarası almadan aile hekimi Dr. Baran Şeşen ile görüşmek istedi. Aile hekimi, sıra numarası alması gerektiğini söyleyince tartışma çıktı.

Hasta yakını, doktora küfredip, aile sağlığı merkezinden ayrıldı. Bir süre sonra yeniden gelen hasta yakını, bu kez aile hekimini darbetti.

Dr. Baran Şeşen, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken; saldırgan şikâyet sonrası gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, doktorun da durumunun iyi olduğu öğrenildi.