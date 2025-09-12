Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyarbakır’da psikiyatri kontrolü öneren doktora saldırdılar!

12.09.2025 15:49:00
DHA
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan dinlenme odasında Doktor Haçım Hizol, baba ve oğul tarafından darbedildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün akşam saatlerinde sağlıkta şiddet vakası yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; doktor Haçım Hizol, acil servise getirilen 19 yaşındaki hasta için ‘konversiyon bozukluğu’ olabileceği şüphesiyle psikiyatri polikliniğinde kontrol önerildi.

Bu duruma sinirlenen hastanın babası ve kardeşi asistan dinlenme odasına girdi. Burada Doktor Haçım Hizol’a hakarette bulunup, tehdit eden baba ve oğlu, bardak, termos, kupa, tost makinesi ve sandalye fırlatarak darbetti. Hizol, darp raporu alıp şikâyetçi olurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Doktor Haçım Hizol yaptığı açıklamada, “Psikiyatri kontrolü önerildiği için baba ve oğul dinlenme odasına gelerek darbetti. Tehdit ve hakarette bulundular. Eline geçen bardak, termosu üzerime fırlattı. Beyaz kod sonrası şahıslar kolluk tarafından gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.

