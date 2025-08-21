Mardin'de kan donduran olay: Bir evde iki kadın cesedi bulundu!

Mardin'de Artuklu ilçesine bağlı Teker Mahallesi’ndeki eve ihbar üzerine giren polis ekipleri, Muatter Işıktaş ile kardeşi Leyla Işıktaş’ı hareketsiz halde buldu.
10 GÜN ÖNCE ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ
Ekipler yaptıkları incelemede iki kardeşin yaklaşık 10 gün önce öldüklerini belirledi.
Çevredekilerin ifadelerine başvuran ekipler, ölen kardeşlerin yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kardeşlerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.