Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mardin'de silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

23.04.2026 09:04:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kızıltepe ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Muhammed Angay hayatını kaybetti, R.A. ve S.A. ise yaralandı. Polis ekipleri, olaydan sonra kamyonetle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mezopotamya Mahallesi’nde gece saatlerinde silahlı bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; düğünden çıkarak evlerine giden grup ile kamyonetle yoldan geçenler arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Muhammed Angay (20) ile R.A. (26) ve S.A. (29) yaralandı.

Kamyonettekiler olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Muhammed Angay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılardan R.A. Kızıltepe Devlet Hastanesi, S.A. ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Muhammed Angay’ın cenazesi ise, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, olaydan sonra kamyonetle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Image

