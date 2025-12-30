Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mardin'de sır olay: Boş arazide erkek cesedi bulundu

30.12.2025 17:40:00
DHA
Mardin'in Ömerli ilçesinde Kırsal Kaynakaya ile Havuzbaşı mahalleleri arasında yer alan arazide burun kanaması bulunan Mehmet Selim Ö'nün cansız bedeni bulundu.

Mardin'in Ömerli ilçesinde boş arazide bir kişi ölü bulundu.

Kırsal Kaynakaya ile Havuzbaşı mahalleleri arasında yer alan arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yerde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri, burun kanaması bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, cesedin Mehmet Selim Ö'ye (50) ait olduğu saptandı.

Cenaze, otopsi için Ömerli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

