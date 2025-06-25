Mardin'de faciadan dönüldü... Otomobil takla attı: Sürücü ağır yaralandı!

Korkunç kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Duruca Mahallesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Takla atarak ters dönen otomobildeki sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.