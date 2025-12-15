Mardin'de trafikte yol verme kavgası: 2 yaralı

Artuklu-Kızıltepe kara yolunda dün akşam saatlerinde ilerleyen iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda araçların durmasıyla, taraflar araçlarından indi ve tartışmayı sürdürdü. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi, Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne gidip darp raporu alarak, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kavga ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, araçların inen sürücülerin kavga ettikleri, diğer sürücülerin de araya girerek sakinleştirilmeye çalıştıkları görüldü. Bazı sürücülerin de “Kadın var, ayıptır. Kavga etmeyin” dedikleri duyuldu.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.