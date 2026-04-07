Mardin’de yarım saatlik sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi!

7.04.2026 15:28:00
DHA
Artuklu ilçesinde etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinde öğleden sonra aniden bastıran ve yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınırken, 13 Mart Mahallesi ve Vali Ozan Bulvarı üzerindeki bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Tıkanan rögarların nedeniyle biriken sular, kot altındaki bazı iş yerlerine doldu. Esnaf dükkanlarına giren suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı yurttaşların tıkanan rögarların kapaklarını kendi çabalarıyla açmaya çalıştı.

Mahallede kurulan semt pazarındaki esnaf ve alışveriş yapan yurttaşlar da sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek ve tıkanan rögarları açmak için kent genelinde çalışma başlattı.

AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşecek
AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 7 Nisan Salı (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları yaklaşan soğuk hava dalgasına karşı uyardı. Halihazırda 17°C civarında seyreden bahar havası, yerini hızla dondurucu bir sisteme bırakıyor.
Meteoroloji açıkladı: 7 Nisan 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 7 Nisan 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Nisan Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji açıkladı: 6 Nisan 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 6 Nisan 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Nisan Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken; bazı illerde yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.