AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşecek

7.04.2026 09:22:00
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 7 Nisan Salı (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları yaklaşan soğuk hava dalgasına karşı uyardı. Halihazırda 17°C civarında seyreden bahar havası, yerini hızla dondurucu bir sisteme bırakıyor.

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; yarın (Çarşamba) itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava bölgede etkili olacak.

Hafta boyunca etkisini sürdürecek bu sistem nedeniyle sıcaklıkların gün gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına, kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Cuma günü en yüksek sıcaklık sadece 9°C olacak ve sağanak yağış (5-15 kg) kenti teslim alacak.

HAFTA SONU ŞEMSİYELER KAPANIYOR

Soğuk ve yağışlı geçecek üç günün ardından, İstanbulluları güzel bir hafta sonu bekliyor.

Cumartesi gününden itibaren yağış kenti terk ederken, Pazar günü havanın "Az Bulutlu ve Açık" olması ve sıcaklığın 14°C'ye çıkması öngörülüyor.

