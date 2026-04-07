AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşecek

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; yarın (Çarşamba) itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava bölgede etkili olacak.

Hafta boyunca etkisini sürdürecek bu sistem nedeniyle sıcaklıkların gün gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına, kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Cuma günü en yüksek sıcaklık sadece 9°C olacak ve sağanak yağış (5-15 kg) kenti teslim alacak.

HAFTA SONU ŞEMSİYELER KAPANIYOR

Soğuk ve yağışlı geçecek üç günün ardından, İstanbulluları güzel bir hafta sonu bekliyor.

Cumartesi gününden itibaren yağış kenti terk ederken, Pazar günü havanın "Az Bulutlu ve Açık" olması ve sıcaklığın 14°C'ye çıkması öngörülüyor.