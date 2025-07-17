Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Mardin önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Mardin'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Mardin’in telefon kodu kaç? Mardin’in alan kodu kaç?

MARDİN'İN TELEFON KODU KAÇ?

Mardin iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0482’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Mardin için bu kod 482 olarak belirlenmiştir.

MARDİN'İN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.