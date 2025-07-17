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Mardin’in telefon kodu kaç? Mardin’in alan kodu kaç?

Mardin’in telefon kodu kaç? Mardin’in alan kodu kaç?

17.07.2025 11:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mardin’in telefon kodu kaç? Mardin’in alan kodu kaç?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Mardin, taş mimarisi, çok kültürlü yapısı ve binlerce yıllık tarihiyle öne çıkan eşsiz bir şehirdir. Hem turizm hem de tarım alanında önemli bir potansiyele sahip olan Mardin’in telefonla iletişimde kullanılan alan kodu bulunuyor. Peki, Mardin’in telefon kodu kaç? Mardin’in alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Mardin önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Mardin'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Mardin’in telefon kodu kaç? Mardin’in alan kodu kaç?

MARDİN'İN TELEFON KODU KAÇ?

Mardin iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0482’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Mardin için bu kod 482 olarak belirlenmiştir.

MARDİN'İN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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