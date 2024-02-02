Mardin Valiliği duyurdu: 6 bölge için ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ kararı

Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:21

Güncelleme: 02.02.2024 - 15:21

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol ve Şekrin mahalleleri sınırlarında bulunan bölgelerin 15 gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Mardin ili Nusaybin ilçesi Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol ve Şekrin Mahalleleri sınırları kırsalında bulunan bölgelerde, 01 Şubat (dahil)- 15 Şubat 2024 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; bu tarihlerde mezkur bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir.”