Şırnak'ta 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' kararı!

Valilik, Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinin, 27 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 15:26
Şırnak'ta 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' kararı!
Abone Ol google-news

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada; milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesinin, 27 Aralık-10 Ocak'ta 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere yurttaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.


Asker Gabar Güvenlik Şırnak Yasak

İlgili Haberler

Şırnak’ta 14 bölge ’özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Şırnak’ta 14 bölge ’özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi
Şırnak'ta 14 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı!

Şırnak'ta 14 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı!
Şırnak’ta 14 bölge ’özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Şırnak’ta 14 bölge ’özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

En Çok Okunan Haberler