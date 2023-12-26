Şırnak'ta 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' kararı!
Valilik, Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinin, 27 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada; milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesinin, 27 Aralık-10 Ocak'ta 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi.
Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere yurttaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de bina çöktü!
- Bahçeli'den Özel'e açık tehdit!
- Demirtaş'tan 'Kızıl Goncalar' yorumu
- Ersan Şen, Özgür Özel'i hedef aldı
- DEVA’lının saadet zinciri
- Kızıl Goncalar'daki o sahne gündem oldu
- Kürsüde 'özerklik' açıklaması!
- Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!
- 'PKK'nın adını anmayan Erdoğan'dır!'
- Özel'den Erdoğan'a yanıt